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Гуськов Игорь Викторович
Гуськов Игорь Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.?.?
Пол
Мужской
Отец
Гуськов Виктор Григорьевич
Мать
Гуськова (Воинкова) Клара Емельянова
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.?.?
Отец:
Гуськов Виктор Григорьевич
Мать:
Гуськова Клара Емельянова
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