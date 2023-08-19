Чеканова (Федорова) Матрена Андреева
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1881
Муж: Чеканов Наум Павлов
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
29.08.1882
Отец ребёнка: Чеканов Наум Павлов
Рождение ребёнка
11.08.1885
Отец ребёнка: Чеканов Наум Павлов
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Наумова
Отец ребёнка: Чеканов Наум Павлов
Смерть
Неизвестно