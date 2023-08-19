Чеканова (Федорова) Матрена Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеканова (Федорова) Матрена Андреева

Место рождения

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
16.10.1881

Муж: Чеканов Наум Павлов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
29.08.1882

Сын: Чеканов Александр Наумов

Отец ребёнка: Чеканов Наум Павлов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1885

Сын: Чеканов Андрей Наумов

Отец ребёнка: Чеканов Наум Павлов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Наумова

Отец ребёнка: Чеканов Наум Павлов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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