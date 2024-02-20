Шаповалова (Шаповалов) Мария Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова (Шаповалов) Мария Демидовна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

30.09.1871

Дата смерти

16.12.1875

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
30.09.1871

Отец: Шаповалов Демид Моисеевич

Мать: Шаповалова Марфа Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
16.12.1875
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
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