Шаповалова (Шаповалов) Мария Демидовна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения30.09.1871
Дата смерти16.12.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1871
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
16.12.1875
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое