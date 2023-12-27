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Мазжорин Василий Васильевич

Место рождения

Садовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства

Дата рождения

1825

Дата смерти

1886

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Мозжерин Василий Иванович

Мать: Мазжерина Ирина Петровна

Садовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства
Рождение ребёнка
02.07.1864

Сын: Мазжорин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Садовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Мазжорина Настасья Николаевна

Садовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства
Рождение ребёнка
29.03.1870

Сын: Мазжорин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Мазжорина Настасья Николаевна

Садовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства
Рождение ребёнка
06.02.1872

Сын: Мазжорин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Мазжорина Настасья Николаевна

Садовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Ивановна

Смерть
1886
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