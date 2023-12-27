Мазжорин Василий Васильевич
Место рожденияСадовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства
Дата рождения1825
Дата смерти1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Садовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства
Рождение ребёнка
02.07.1864
Сын: Мазжорин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Садовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Мазжорина Настасья Николаевна
Садовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства
Рождение ребёнка
29.03.1870
Сын: Мазжорин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Мазжорина Настасья Николаевна
Садовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства
Рождение ребёнка
06.02.1872
Сын: Мазжорин Павел Васильевич
Мать ребёнка: Мазжорина Настасья Николаевна
Садовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Ивановна
Смерть
1886