Дьяконова Екатерина Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Дьяконов Василий Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: (Дьяконова) Афимья Васильева
Отец ребёнка: Дьяконов Василий Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Дьяконов Василий Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: (Дьяконова) Федосья Васильева
Отец ребёнка: Дьяконов Василий Филиппов
Рождение ребёнка
После 1782
Дочь: (Дьяконова) Василиса Васильева
Отец ребёнка: Дьяконов Василий Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Дьяконов Герасим Васильев
Отец ребёнка: Дьяконов Василий Филиппов
Смерть
После 1795