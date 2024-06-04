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Дьяконова Екатерина Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяконов Василий Филиппов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Дьяконов Яков Васильев

Отец ребёнка: Дьяконов Василий Филиппов

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: (Дьяконова) Афимья Васильева

Отец ребёнка: Дьяконов Василий Филиппов

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Дьяконов Никита Васильев

Отец ребёнка: Дьяконов Василий Филиппов

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: (Дьяконова) Федосья Васильева

Отец ребёнка: Дьяконов Василий Филиппов

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
После 1782

Дочь: (Дьяконова) Василиса Васильева

Отец ребёнка: Дьяконов Василий Филиппов

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Дьяконов Герасим Васильев

Отец ребёнка: Дьяконов Василий Филиппов

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 1795
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

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