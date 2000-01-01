Головкина (Качалова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкина (Качалова) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Головкина Ксения Кирилловна

Отец ребёнка: Головкин Кирилл Капитонович

Рождение ребёнка
1968

Сын: Головкин Николай Кириллович

Отец ребёнка: Головкин Кирилл Капитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головкин Кирилл Капитонович

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