Головкина (Качалова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Головкина Ксения Кирилловна
Отец ребёнка: Головкин Кирилл Капитонович
Рождение ребёнка
1968
Сын: Головкин Николай Кириллович
Отец ребёнка: Головкин Кирилл Капитонович
Бракосочетание
Неизвестно