Гарусова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарусова Соломея
Отец ребёнка: Гарусов Павел Фокеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарусова Матрёна
Отец ребёнка: Гарусов Павел Фокеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сморчкова Антонина
Отец ребёнка: Гарусов Павел Фокеевич
Смерть
Неизвестно