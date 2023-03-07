Денисовъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисовъ Петръ

Денисовъ Петръ

avatar

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.06.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1893

Отец: Денисовъ Егоръ

Мать: Денисова Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1913

Жена: Денисова Гликерия Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1913

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Денисова Гликерия Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1915

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Денисова Гликерия Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1916

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Денисова Гликерия Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1918

Сын: Денисовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Денисова Гликерия Иванова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close