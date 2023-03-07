Денисовъ Петръ
Место рождения
Дата рождения23.06.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1893
Отец: Денисовъ Егоръ
Мать: Денисова Анна
Бракосочетание
03.02.1913
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1913
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Денисова Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
21.05.1915
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Денисова Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
27.10.1916
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Денисова Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
10.10.1918
Сын: Денисовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Денисова Гликерия Иванова