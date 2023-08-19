Пушин Савватiй Карпов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пушин Карп Матвеев
Мать: Пелагiя Петрова
Рождение ребёнка
10.11.1850
Сын: Пушин Нил Стефанов
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
18.03.1852
Дочь: Дарiя Стефанова
Мать ребёнка: Анна Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно