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Пушин Савватiй Карпов

Место рождения

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушин Карп Матвеев

Мать: Пелагiя Петрова

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.11.1850

Сын: Пушин Нил Стефанов

Мать ребёнка: Анна Петрова

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.03.1852

Дочь: Дарiя Стефанова

Мать ребёнка: Анна Петрова

Старые Тукмачи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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