Елизаров Архип Петрович
Место рождения
Дата рождения14.02.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1885
Бракосочетание
04.?.1905
Рождение ребёнка
25.07.1906
Сын: Елизаров Вов Николай Архипович
Мать ребёнка: Елизарова Анисья Куприянова
Рождение ребёнка
11.06.1908
Сын: Елизаров Вов Федор Архипович
Мать ребёнка: Елизарова Анисья Куприянова
Рождение ребёнка
18.09.1910
Сын: Елизаров Михаил Архипович
Мать ребёнка: Елизарова Анисья Куприянова
Рождение ребёнка
13.12.1911
Дочь: Анастасия Архиповна
Мать ребёнка: Елизарова Анисья Куприянова
Рождение ребёнка
16.11.1914
Сын: Елизаров Григорий Архипович
Мать ребёнка: Елизарова Анисья Куприянова
Рождение ребёнка
22.11.1916
Дочь: Екатерина Архиповна
Мать ребёнка: Елизарова Анисья Куприянова
Рождение ребёнка
09.03.1919
Дочь: Мария Архиповна
Мать ребёнка: Елизарова Анисья Куприянова
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Елизарова Анисья Куприянова
Смерть
Неизвестно