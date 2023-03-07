Елизаров Архип Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизаров Архип Петрович

Елизаров Архип Петрович

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.02.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1885

Отец: Елизаров Петр Климентьевич

Мать: Елизарова Анна Нуяксова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.?.1905

Жена: Елизарова Анисья Куприянова

Рождение ребёнка
25.07.1906

Сын: Елизаров Вов Николай Архипович

Мать ребёнка: Елизарова Анисья Куприянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.06.1908

Сын: Елизаров Вов Федор Архипович

Мать ребёнка: Елизарова Анисья Куприянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.09.1910

Сын: Елизаров Михаил Архипович

Мать ребёнка: Елизарова Анисья Куприянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.12.1911

Дочь: Анастасия Архиповна

Мать ребёнка: Елизарова Анисья Куприянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.11.1914

Сын: Елизаров Григорий Архипович

Мать ребёнка: Елизарова Анисья Куприянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.11.1916

Дочь: Екатерина Архиповна

Мать ребёнка: Елизарова Анисья Куприянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1919

Дочь: Мария Архиповна

Мать ребёнка: Елизарова Анисья Куприянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Елизаров Иван Архипович

Мать ребёнка: Елизарова Анисья Куприянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close