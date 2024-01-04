Зубков Степан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1890
Сын: Зубков Николай Степанович
Мать ребёнка: Зубкова Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
20.01.1893
Сын: Зубков Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Зубкова Ксения Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубкова Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно