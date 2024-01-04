Зубков Степан Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубков Степан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1890

Сын: Зубков Николай Степанович

Мать ребёнка: Зубкова Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
20.01.1893

Сын: Зубков Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Зубкова Ксения Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
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