Василиса Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1759 г.р.

Мать

1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Филипп Давыдович

Мать: Авдотья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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