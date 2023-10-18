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Василиса Филипповна
Василиса Филипповна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1784
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Филипп Давыдович
1759 г.р.
Мать
Авдотья Алексеевна
1759 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец:
Филипп Давыдович
Мать:
Авдотья Алексеевна
Смерть
Неизвестно
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