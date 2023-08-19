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Руднева Юлиана Георгиевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1904

Дочь: Лидия Назаровна

Отец ребёнка: Руднев Назар Гаврилович

Рождение ребёнка
22.01.1906

Дочь: Мария Назаровна

Отец ребёнка: Руднев Назар Гаврилович

Рождение ребёнка
25.10.1907

Сын: Руднев Михаил Назарович

Отец ребёнка: Руднев Назар Гаврилович

Рождение ребёнка
28.11.1909

Дочь: Варвара Назаровна

Отец ребёнка: Руднев Назар Гаврилович

Рождение ребёнка
21.05.1911

Дочь: Елена Назаровна

Отец ребёнка: Руднев Назар Гаврилович

Рождение ребёнка
27.10.1913

Дочь: Неонила Назаровна

Отец ребёнка: Руднев Назар Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руднев Назар Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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