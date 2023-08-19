Руднева Юлиана Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1904
Дочь: Лидия Назаровна
Отец ребёнка: Руднев Назар Гаврилович
Рождение ребёнка
22.01.1906
Дочь: Мария Назаровна
Отец ребёнка: Руднев Назар Гаврилович
Рождение ребёнка
25.10.1907
Отец ребёнка: Руднев Назар Гаврилович
Рождение ребёнка
28.11.1909
Дочь: Варвара Назаровна
Отец ребёнка: Руднев Назар Гаврилович
Рождение ребёнка
21.05.1911
Дочь: Елена Назаровна
Отец ребёнка: Руднев Назар Гаврилович
Рождение ребёнка
27.10.1913
Дочь: Неонила Назаровна
Отец ребёнка: Руднев Назар Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно