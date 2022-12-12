Глебова Феоктиста Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Глебов Василий Сильвестрович
Отец ребёнка: Глебов Сильвестр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Сильвестровна
Отец ребёнка: Глебов Сильвестр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно