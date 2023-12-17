Абанин Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абанин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868 ст.
Дочь: Ларяева Наталия Егорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абанин Семён Егоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно