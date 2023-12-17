Абанин Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абанин Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абанин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868 ст.

Дочь: Ларяева Наталия Егорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абанин Семён Егоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абанин Афанасий Егоров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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