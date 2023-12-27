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(Суханова) Акилина Алексеевна

Место рождения

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский

Дата рождения

24.03.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1897

Отец: Суханов Алексей Кузьмич

Мать: Суханова Анна Михайловна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.203 оп.777, д.67 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1883-1900гг. л. 274 №16
Крещение
25.03.1897
Восприемники: Роман Романович Суханов и девица Мария Александровна Качалина
Смерть
Неизвестно
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