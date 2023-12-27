(Суханова) Акилина Алексеевна
Место рожденияДворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Дата рождения24.03.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.03.1897
Отец: Суханов Алексей Кузьмич
Мать: Суханова Анна Михайловна
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.203 оп.777, д.67 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1883-1900гг. л. 274 №16
Крещение
25.03.1897
Восприемники: Роман Романович Суханов и девица Мария Александровна Качалина
Смерть
Неизвестно