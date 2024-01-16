Юрьев Альберт Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьев Альберт Николаевич

Место рождения

164762 Kamenka, Arkhangelsk Oblast Russia

Дата рождения

1935

Дата смерти

После 1960

Пол

Мужской

Отец

До 1918 г.р.

Мать

До 1919 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Юрьев Николай

Мать: Дочь

164762 Kamenka, Arkhangelsk Oblast Russia
Рождение ребёнка
08.03.1958

Сын: Юрьев Сергей Альбертович

Мать ребёнка: Юрьева Анастасия Константиновна

164762 Kamenka, Arkhangelsk Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Педагог
Смерть
После 1960
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