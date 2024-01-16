Юрьев Альберт Николаевич
Место рождения164762 Kamenka, Arkhangelsk Oblast Russia
Дата рождения1935
Дата смертиПосле 1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Юрьев Николай
Мать: Дочь
164762 Kamenka, Arkhangelsk Oblast Russia
Рождение ребёнка
08.03.1958
Мать ребёнка: Юрьева Анастасия Константиновна
164762 Kamenka, Arkhangelsk Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Педагог
Смерть
После 1960