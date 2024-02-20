(Лику) Василина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лику) Василина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1774 г.р.

Мать

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Лику Михаил Федорович

Мать: Лику София

Смерть
Неизвестно
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