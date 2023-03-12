Иванова (Ананьева) Фекла Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Ананьева) Фекла Федотова

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Место рождения

село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Муж: Иванов Ермолай Савельевич (Саввинович)

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1891 ст.

Дочь: Иванова Ефросинья Ермолаевна

Отец ребёнка: Иванов Ермолай Савельевич (Саввинович)

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1893 ст.

Сын: Иванов Федор Ермолаевич

Отец ребёнка: Иванов Ермолай Савельевич (Саввинович)

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1895 ст.

Сын: Иванов Митрофан Ермолаевич

Отец ребёнка: Иванов Ермолай Савельевич (Саввинович)

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
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