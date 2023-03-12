Иванова (Ананьева) Фекла Федотова
Место рождениясело Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1891 ст.
Дочь: Иванова Ефросинья Ермолаевна
Отец ребёнка: Иванов Ермолай Савельевич (Саввинович)
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1893 ст.
Отец ребёнка: Иванов Ермолай Савельевич (Саввинович)
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1895 ст.
Сын: Иванов Митрофан Ермолаевич
Отец ребёнка: Иванов Ермолай Савельевич (Саввинович)
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно