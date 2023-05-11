Шарова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
192

Дочь: Сиротина Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Сиротин Егор Степанович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Сиротина Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Сиротин Егор Степанович

Сестра моего отца
Рождение ребёнка
04.02.1939

Сын: Сиротин Николай Егорович

Отец ребёнка: Сиротин Егор Степанович

Смерть
Неизвестно
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