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Делиев Илья Антонович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1896

Дата смерти

28.01.1938

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Делиев Антон Филиппович

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
28.01.1938
Приговор суда ВМН - расстрел,место смерти и захоронения не установлены
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