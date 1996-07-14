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Арутюнян Арман Арменович
Арутюнян Арман Арменович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.07.1996
Пол
Мужской
Отец
Арутюнян Армен Васильевич
1969 г.р.
Мать
Арутюнян (Меркосян) Карина Размиковна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1996
Отец:
Арутюнян Армен Васильевич
Мать:
Арутюнян Карина Размиковна
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