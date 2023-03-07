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Андреевъ Федоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.09.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1883

Отец: Андреевъ Михаилъ

Мать: Андреева Еѵдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.09.1904

Жена: Андреева Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1905

Сын: Андреевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Андреева Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1908

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Андреева Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1912

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Андреева Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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