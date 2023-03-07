Андреевъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения16.09.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1883
Отец: Андреевъ Михаилъ
Мать: Андреева Еѵдокія
Бракосочетание
19.09.1904
Жена: Андреева Акулина
Рождение ребёнка
17.09.1905
Сын: Андреевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Андреева Акулина
Рождение ребёнка
03.10.1908
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Андреева Акулина
Рождение ребёнка
15.05.1912
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Андреева Акулина