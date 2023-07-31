Нефёд Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёд Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1706 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Селивестр Нефёдович

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Никита Нефёдович

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Никифор Нефёдович

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Ирина Нефёдовна

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Сергиевское
Смерть
Неизвестно
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