Нефёд Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Селивестр Нефёдович
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Никита Нефёдович
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Никифор Нефёдович
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Ирина Нефёдовна
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Сергиевское
Смерть
Неизвестно