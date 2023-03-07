Китаев (мещанин) Максим Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Китаев (мещанин) Петр Филиппович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1870
Сын: Китаев (мещанин) Филипп Максимович
Мать ребёнка: ?
Сызрань , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1873
Сын: Китаев (мещанин) Василий Максимович
Мать ребёнка: ?
Сызрань , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно