Китаев (мещанин) Максим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаев (мещанин) Максим Петрович

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Китаев (мещанин) Петр Филиппович

Мать: скрыто настройками приватности

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Китаев (мещанин) Филипп Максимович

Мать ребёнка: ?

Сызрань , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Китаев (мещанин) Василий Максимович

Мать ребёнка: ?

Сызрань , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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