(Мозжерина) Катерина Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мозжерина) Катерина Константинова

Место рождения

д.Марьино

Дата рождения

1753

Дата смерти

23.10.1814

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Марьино
Рождение ребёнка
15.03.1785

Дочь: Мозжерин Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Мозжерина Дмитрий Осипов

Садовая слобода
Место жительства
Неизвестно
Садовая слобода
Смерть
23.10.1814
Садовая слобода
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