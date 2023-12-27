(Мозжерина) Катерина Константинова
Место рожденияд.Марьино
Дата рождения1753
Дата смерти23.10.1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Марьино
Рождение ребёнка
15.03.1785
Дочь: Мозжерин Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Мозжерина Дмитрий Осипов
Садовая слобода
Место жительства
Неизвестно
Садовая слобода
Смерть
23.10.1814
Садовая слобода