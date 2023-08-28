Макарова Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Макаров Иван Романов

Отец ребёнка: Макаров Роман Леонтьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Александра Романова

Отец ребёнка: Макаров Роман Леонтьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Рублева Ефимия Романова

Отец ребёнка: Макаров Роман Леонтьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.03.1885

Сын: Макаров Алексей Романов

Отец ребёнка: Макаров Роман Леонтьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.03.1887

Дочь: Дарья Романова

Отец ребёнка: Макаров Роман Леонтьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.09.1888

Дочь: Надежда Романова

Отец ребёнка: Макаров Роман Леонтьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Макаров Василий Романов

Отец ребёнка: Макаров Роман Леонтьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.07.1892

Сын: Макаров Филипп Романов

Отец ребёнка: Макаров Роман Леонтьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.08.1895

Дочь: Наталья Романова

Отец ребёнка: Макаров Роман Леонтьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.10.1896

Дочь: Параскева Романова

Отец ребёнка: Макаров Роман Леонтьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Ефросиния Романова

Отец ребёнка: Макаров Роман Леонтьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.09.1898

Сын: Макаров Архипп Романов

Отец ребёнка: Макаров Роман Леонтьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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