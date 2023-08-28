Макарова Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1877
Сын: Макаров Иван Романов
Отец ребёнка: Макаров Роман Леонтьев
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Александра Романова
Отец ребёнка: Макаров Роман Леонтьев
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Рублева Ефимия Романова
Отец ребёнка: Макаров Роман Леонтьев
Рождение ребёнка
16.03.1885
Отец ребёнка: Макаров Роман Леонтьев
Рождение ребёнка
21.03.1887
Дочь: Дарья Романова
Отец ребёнка: Макаров Роман Леонтьев
Рождение ребёнка
17.09.1888
Дочь: Надежда Романова
Отец ребёнка: Макаров Роман Леонтьев
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Макаров Роман Леонтьев
Рождение ребёнка
?.07.1892
Отец ребёнка: Макаров Роман Леонтьев
Рождение ребёнка
14.08.1895
Дочь: Наталья Романова
Отец ребёнка: Макаров Роман Леонтьев
Рождение ребёнка
19.10.1896
Дочь: Параскева Романова
Отец ребёнка: Макаров Роман Леонтьев
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Ефросиния Романова
Отец ребёнка: Макаров Роман Леонтьев
Рождение ребёнка
05.09.1898
Отец ребёнка: Макаров Роман Леонтьев
Смерть
Неизвестно