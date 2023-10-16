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Кириллова Марья
Кириллова Марья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1833
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Федоров Кирилл
1799 г.р.
Мать
Якимова Марфа
1795 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец:
Федоров Кирилл
Мать:
Якимова Марфа
Смерть
Неизвестно
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