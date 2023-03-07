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Портновъ Иванъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Портновъ Павелъ

Мать: Портнова Домна Николаева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Портновъ Филиппъ

Мать ребёнка: Портнова Акулина Никитина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Портнова Акулина Никитина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Сын: Портновъ Александръ

Мать ребёнка: Портнова Акулина Никитина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Портновъ Федоръ

Мать ребёнка: Портнова Акулина Никитина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Портновъ Ефимъ

Мать ребёнка: Портнова Акулина Никитина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Портнова Акулина Никитина

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