Портновъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Портновъ Павелъ
Мать: Портнова Домна Николаева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Портновъ Филиппъ
Мать ребёнка: Портнова Акулина Никитина
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Портнова Акулина Никитина
Рождение ребёнка
1853
Сын: Портновъ Александръ
Мать ребёнка: Портнова Акулина Никитина
Рождение ребёнка
1855
Сын: Портновъ Федоръ
Мать ребёнка: Портнова Акулина Никитина
Рождение ребёнка
1859
Сын: Портновъ Ефимъ
Мать ребёнка: Портнова Акулина Никитина
Бракосочетание
Неизвестно