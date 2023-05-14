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Барот ГОТТХАРД ИОГАНН
Барот ГОТТХАРД ИОГАНН
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1770
Дата смерти
1841
Пол
Мужской
Отец
Барот КАРЛ ГУСТАВ
1741 г.р.
Мать
Барот (Аландер) СОФИЯ ЮЛИАНА
1750 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец:
Барот КАРЛ ГУСТАВ
Мать:
Барот СОФИЯ ЮЛИАНА
Смерть
1841
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