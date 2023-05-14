Барот ГОТТХАРД ИОГАНН — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барот ГОТТХАРД ИОГАНН

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Отец

1741 г.р.

Мать

1750 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Барот КАРЛ ГУСТАВ

Мать: Барот СОФИЯ ЮЛИАНА

Смерть
1841
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