Дидович Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1981
Дочь: Пшеничникова Елена
Отец ребёнка: Дидович Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дидович Илья
Отец ребёнка: Дидович Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Украина, г. Энергодар