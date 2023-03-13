Ильина (Гудкова) Анисія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Гудковъ Алексѣй
Мать: Гудкова Ульяна
Бракосочетание
16.02.1894
Муж: Ильинъ Харлампий
Рождение ребёнка
01.03.1895
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Ильинъ Харлампий
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1897
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Ильинъ Харлампий
Рождение ребёнка
01.11.1899
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Ильинъ Харлампий