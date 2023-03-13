Ильина (Гудкова) Анисія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Гудкова) Анисія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Гудковъ Алексѣй

Мать: Гудкова Ульяна

Бракосочетание
16.02.1894

Муж: Ильинъ Харлампий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1895

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Ильинъ Харлампий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1897

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Ильинъ Харлампий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1899

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Ильинъ Харлампий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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