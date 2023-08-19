Тенсин Александр Аникин
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Тенсин Аника Карпов
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
22.02.1850
Рождение ребёнка
04.12.1850
Сын: Тенсин Николай Александров
Мать ребёнка: Воробьева Анисья Данилова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно