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Тенсин Александр Аникин

Место рождения

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Тенсин Аника Карпов

Мать: скрыто настройками приватности

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
22.02.1850

Жена: Воробьева Анисья Данилова

Рождение ребёнка
04.12.1850

Сын: Тенсин Николай Александров

Мать ребёнка: Воробьева Анисья Данилова

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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