Бурбон-Сицилийская (Бурбон-Сицилийская) Мария Иммакулата Клементина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурбон-Сицилийская (Бурбон-Сицилийская) Мария Иммакулата Клементина

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Место рождения

Неаполь

Дата рождения

14.04.1844

Дата смерти

04.02.1899

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

1816 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1844

Отец: Бурбон Фердинанд II

Мать: Бурбон Мария Тереза

Королевство Обеих Сицилий 1816-1861
Бракосочетание
19.09.1861

Муж: не указан

Муж: Карл Сальватор (Карл Сальватор Мария Иосиф Иоганн Баптист Филипп Якоб Михаил Людвиг) Габсбург-Лотарингский (Тосканский) [Габсбурги-Тосканы] р. 30 апрель 1839 ум. 18 январь 1892
Посвящение в духовный сан
19.09.1861
Титул: эрцгерцогиня Австрийская и принцесса Австрии, Венгрии, Хорватии и Чехии
Место жительства
С 18.09.1862 по 02.06.1888
Австрия
Родила 10 детей.
Посвящение в духовный сан
30.04.1870
Титул: Princesse de Toscane et Archiduchesse d\'Autriche
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.02.1899
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