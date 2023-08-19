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Соболевская (Коваль) Алла Владимировна
Соболевская (Коваль) Алла Владимировна
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Место рождения
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
Дата рождения
13.07.1944
Пол
Женский
Отец
Коваль Владимир Харлампиевич
Мать
Акулина (Пащенко) Коваль Демидовна
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1944
Отец:
Коваль Владимир Харлампиевич
Мать:
Акулина Коваль Демидовна
Владивосток
, Владивостокский, Приморский край
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