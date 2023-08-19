Соболевская (Коваль) Алла Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболевская (Коваль) Алла Владимировна

Соболевская (Коваль) Алла Владимировна

Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

13.07.1944

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1944

Отец: Коваль Владимир Харлампиевич

Мать: Акулина Коваль Демидовна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close