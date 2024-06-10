Задворнова (Долгушина) Параскева Федосеева
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Парыгина (Задворнова) Пелагея Кириллова
Отец ребёнка: Задворнов Кирилл Кузьмин
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Задворнова (Задворнова) Анна Кириллова
Отец ребёнка: Задворнов Кирилл Кузьмин
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Задворнова (Задворнова) Настасья Кириллова
Отец ребёнка: Задворнов Кирилл Кузьмин
Смерть
Неизвестно