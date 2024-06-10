Задворнова (Долгушина) Параскева Федосеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задворнова (Долгушина) Параскева Федосеева

Место рождения

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задворнов Кирилл Кузьмин

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Парыгина (Задворнова) Пелагея Кириллова

Отец ребёнка: Задворнов Кирилл Кузьмин

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Задворнова (Задворнова) Анна Кириллова

Отец ребёнка: Задворнов Кирилл Кузьмин

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Задворнова (Задворнова) Настасья Кириллова

Отец ребёнка: Задворнов Кирилл Кузьмин

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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