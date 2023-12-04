Хрущ (Кондратенко) Гликерия Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1900
Рождение ребёнка
23.08.1901
Дочь: Хрущ Наталия Тарасовна
Отец ребёнка: Хрущ Тарасий Филиппович
Рождение ребёнка
12.08.1902
Отец ребёнка: Хрущ Тарасий Филиппович
Рождение ребёнка
23.09.1903
Сын: Хрущ Иван Тарасович
Отец ребёнка: Хрущ Тарасий Филиппович
Рождение ребёнка
07.10.1905
Дочь: Хрущ Пелагея Тарасовна
Отец ребёнка: Хрущ Тарасий Филиппович
Рождение ребёнка
06.09.1907
Сын: Хрущ Петр Тарасович
Отец ребёнка: Хрущ Тарасий Филиппович
Рождение ребёнка
15.12.1917
Отец ребёнка: Хрущ Тарасий Филиппович
Рождение ребёнка
15.12.1917
Сын: Хрущ Павел Тарасович
Отец ребёнка: Хрущ Тарасий Филиппович
Смерть
Неизвестно