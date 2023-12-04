Хрущ (Кондратенко) Гликерия Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущ (Кондратенко) Гликерия Филимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1900

Муж: Хрущ Тарасий Филиппович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
23.08.1901

Дочь: Хрущ Наталия Тарасовна

Отец ребёнка: Хрущ Тарасий Филиппович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
12.08.1902

Сын: Хрущ Андрей Тарасович

Отец ребёнка: Хрущ Тарасий Филиппович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
23.09.1903

Сын: Хрущ Иван Тарасович

Отец ребёнка: Хрущ Тарасий Филиппович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
07.10.1905

Дочь: Хрущ Пелагея Тарасовна

Отец ребёнка: Хрущ Тарасий Филиппович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
06.09.1907

Сын: Хрущ Петр Тарасович

Отец ребёнка: Хрущ Тарасий Филиппович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
15.12.1917

Сын: Хрущ Степан Тарасович

Отец ребёнка: Хрущ Тарасий Филиппович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
15.12.1917

Сын: Хрущ Павел Тарасович

Отец ребёнка: Хрущ Тарасий Филиппович

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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