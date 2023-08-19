Селезнёва (Курденкова) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёва (Курденкова) Пелагея Алексеевна

Место рождения

Бояркино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.10.1885 ст.

Дата смерти

?.09.1938

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1885 ст.

Отец: Курденков Алексей Леонович

Мать: Курденкова Агафья Егоровна

Бояркино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1909

Муж: Селезнёв Яков Николаевич

Рождение ребёнка
27.09.1925

Дочь: Иванова Ираида Семёновка

Отец ребёнка: Козловский Семён Петрович

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнёва Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Селезнёв Яков Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнёв Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Селезнёв Яков Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнёв Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Селезнёв Яков Николаевич

Смерть
?.09.1938
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