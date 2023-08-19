Селезнёва (Курденкова) Пелагея Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1885 ст.
Дата смерти?.09.1938
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1885 ст.
Бракосочетание
1909
Рождение ребёнка
27.09.1925
Дочь: Иванова Ираида Семёновка
Отец ребёнка: Козловский Семён Петрович
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Селезнёв Яков Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Селезнёв Яков Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Селезнёв Яков Николаевич
Смерть
?.09.1938