Поздеева (Носова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздеева (Носова) Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1992 г.р.
1993 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1992

Дочь: Поздеева Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Поздеев Василий Петрович

Рождение ребёнка
09.11.1993

Дочь: Поздеева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Поздеев Василий Петрович

Рождение ребёнка
До 2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поздеев Василий Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
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