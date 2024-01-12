Кошмелёва (Сизикова) Надежда Иннокеньтевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1978
Сын: Кошмелёв Александр Александрович
Отец ребёнка: Кошмелёв Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Плоткина Елена Александровна
Отец ребёнка: Кошмелёв Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Зубарева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Кошмелёв Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно