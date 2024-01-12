Кошмелёва (Сизикова) Надежда Иннокеньтевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошмелёва (Сизикова) Надежда Иннокеньтевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1978

Сын: Кошмелёв Александр Александрович

Отец ребёнка: Кошмелёв Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Плоткина Елена Александровна

Отец ребёнка: Кошмелёв Александр Васильевич

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
1985

Дочь: Зубарева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Кошмелёв Александр Васильевич

Ленск, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошмелёв Александр Васильевич

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