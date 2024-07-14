Фалалеева Пелагея Иосифова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Фалалеева Пелагея Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фалалеев Терентий Илларионов

Рождение ребёнка
11.10.1858

Сын: Фалалеев Александр Терентьев

Отец ребёнка: Фалалеев Терентий Илларионов

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Фалалеев Фёдор Терентьев

Отец ребёнка: Фалалеев Терентий Илларионов

Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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