Кабановъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабановъ Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Кабановъ Евсей

Мать: Кабанова Олена Онисимова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Кабановъ Кузьма

Мать ребёнка: Кабанова Анна Васильева

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кабановъ Никифоръ

Мать ребёнка: Кабанова Анна Васильева

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кабановъ Егоръ

Мать ребёнка: Кабанова Анна Васильева

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Кабанова Анна Васильева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова Анна Васильева

Смерть
1785
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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