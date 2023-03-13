Кабановъ Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Кабановъ Евсей
Мать: Кабанова Олена Онисимова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Кабановъ Кузьма
Мать ребёнка: Кабанова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кабановъ Никифоръ
Мать ребёнка: Кабанова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кабановъ Егоръ
Мать ребёнка: Кабанова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Кабанова Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кабанова Анна Васильева
Смерть
1785