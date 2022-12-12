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Фон Эссен Николай Оттович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

11.12.1860 ст.

Дата смерти

07.05.1815 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1860 ст.

Отец: Фон Эссен Отто Вильгельм

Мать: Фон Эссен Любовь Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Дитерихс Юлия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Страхова Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Фон Эссен Вера Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Эссен Антон Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.05.1815 ст.
Ревель
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