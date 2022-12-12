Фон Эссен Николай Оттович
Место рождения
Дата рождения11.12.1860 ст.
Дата смерти07.05.1815 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1860 ст.
Отец: Фон Эссен Отто Вильгельм
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Дитерихс Юлия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Страхова Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Фон Эссен Вера Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Эссен Антон Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
07.05.1815 ст.
Ревель