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Седова Степанида Верещагина

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Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

08.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1873

Отец: Верещагин Карп Иванович

Мать: Верещагина Марфа Ершова

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1894

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Седов Василий Михаилович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1895

Сын: Седов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Седов Василий Михаилович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Василий Михаилович

Смерть
Неизвестно
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