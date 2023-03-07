Седова Степанида Верещагина
Место рождения
Дата рождения08.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1873
Отец: Верещагин Карп Иванович
Мать: Верещагина Марфа Ершова
Рождение ребёнка
04.06.1894
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Седов Василий Михаилович
Рождение ребёнка
29.12.1895
Отец ребёнка: Седов Василий Михаилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно