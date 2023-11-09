Иван Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.02.1822
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1828
Дочь: Яхонтова Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Брысина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дьячек