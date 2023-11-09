Иван Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Розанов Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.02.1822

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1828

Дочь: Яхонтова Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Брысина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дьячек
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