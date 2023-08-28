Татаринцева (Григорьева) Валентина Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безногих Николай Федорович
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Татаринцев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Татаринцев Дмитрий
Смерть
Неизвестно