Татаринцева (Григорьева) Валентина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринцева (Григорьева) Валентина Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безногих Николай Федорович

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Татаринцев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татаринцев Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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