Федотова Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1879
Сын: Федотов Сергей Маркелович
Отец ребёнка: Федотов Маркелл Романович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ерофеева Мария Федотова
Отец ребёнка: Федотов Маркелл Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно