Муромцева (княжна Голицына) София Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муромцева (княжна Голицына) София Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Голицын Петр Петрович

Мать: Голицына Юлия Александровна

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