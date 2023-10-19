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Муромцева (княжна Голицына) София Петровна
Муромцева (княжна Голицына) София Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1855
Пол
Женский
Отец
Голицын Петр Петрович
1827 г.р.
Мать
Голицына (Черткова) Юлия Александровна
1827 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец:
Голицын Петр Петрович
Мать:
Голицына Юлия Александровна
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