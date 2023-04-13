(Пушина) Евфимiя Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Пушин Фома Касьянов
Отец ребёнка: Пушин Касьян Ефимов
Рождение ребёнка
20.05.1845
Сын: Пушин Ермiя Касьянов
Отец ребёнка: Пушин Касьян Ефимов
Рождение ребёнка
17.06.1850
Дочь: Агрипина Касьянова
Отец ребёнка: Пушин Касьян Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пушин Касьян Ефимов
Смерть
Неизвестно