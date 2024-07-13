Захватов Василий Афанасьевич 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Захватов Василий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Захватов Афанасий Константинович

Мать: Фокина Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захватова (Медведева) Наталья Гурьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захватова (Медведева) Наталья Гурьяновна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Захватов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Захватова (Медведева) Наталья Гурьяновна

Рождение ребёнка
09.05.1930

Дочь: Топорков (Захватова) Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Захватова (Медведева) Наталья Гурьяновна

Рождение ребёнка
01.01.1932

Дочь: (Захватова) Клара Васильевна

Мать ребёнка: Захватова (Медведева) Наталья Гурьяновна

Смерть
1975

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