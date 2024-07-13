Захватов Василий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захватова (Медведева) Наталья Гурьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Захватов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Захватова (Медведева) Наталья Гурьяновна
Рождение ребёнка
09.05.1930
Дочь: Топорков (Захватова) Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Захватова (Медведева) Наталья Гурьяновна
Рождение ребёнка
01.01.1932
Дочь: (Захватова) Клара Васильевна
Мать ребёнка: Захватова (Медведева) Наталья Гурьяновна
Смерть
1975